Agora sim, está finalizada a expansão que dobra a capacidade de cirurgias da Unidade Carlos Gomes do Hospital Mãe de Deus, na Avenida Soledade, em Porto Alegre. Ficou pronta a sala cirúrgica chamada de MedGlass, revestida por um vidro que simula a luz do dia e troca as cores do ambiente, o que chega a ajudar o médico a enxergar órgãos do paciente. O espaço será inaugurado na segunda-feira (11), mas a coluna visitou antes o local.