“Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo”, já dizia a famosa canção, eternizada por Toquinho. Mais do que uma representação do poder da criatividade, a arte traz alívio e respiro. Neste sentido, o Hospital Moinhos de Vento promoveu, nesta quarta-feira (7), uma oficina de aquarela a pacientes oncológicas, em referência ao Dia Mundial do Câncer, celebrado no último dia 4.