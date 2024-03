Já pensou na possibilidade de bater um papo em tempo real com Machado de Assis? Pois a empresa gaúcha Euvatar Storyliving criou um “avatar humanizado” do escritor. A apresentação da tecnologia ocorre nesta terça-feira (5), em evento na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro. Na ocasião, o "robô" dará uma entrevista para jornalistas.