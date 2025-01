Quatorze países da OEA rejeitam posse de Maduro na Venezuela

Catorze países da Organização dos Estados Americanos (OEA), incluindo os Estados Unidos, rejeitaram nesta quinta-feira (15) a investidura de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, em meio a denúncias de fraude eleitoral, informou o Ministério das Relações Exteriores do Equador.

Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai "no âmbito da OEA emitiram uma Declaração Conjunta, na qual rejeitaram a investidura de Maduro e exigem o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais na Venezuela", destacou o ministério através da rede X.

Os países exigiram "ao regime ditatorial venezuelano que restaure a ordem democrática, permitindo uma transição pacífica que respeite a vontade do povo expressa nas eleições presidenciais."

A autoridade eleitoral venezuelana proclamou Maduro vencedor das eleições com 52% dos votos, mas até agora não publicou a contagem detalhada, como exige a lei. A oposição afirma que seu candidato, Edmundo González Urrutia, venceu com 70% do eleitorado.