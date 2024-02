O Theatro São Pedro, em Porto Alegre, recebeu uma joia nesta terça-feira (20): um piano da marca alemã C. Bechstein, que pertenceu à pianista gaúcha Ilse Woebke Warncke e resistiu a um bombardeio em Berlim, na Segunda Guerra Mundial. O instrumento será restaurado e terá lugar de honra no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco.