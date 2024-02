Perdi as contas de quantas vezes, ao longo da minha vida porto-alegrense, ouvi a mesma pergunta, nas mais variadas situações. No caixa do supermercado, na catraca do ônibus, em entrevistas e na farmácia da esquina: foi (e é) sempre assim, desde os tempos da faculdade. Quando menos espero, vem a interrogação: