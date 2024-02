Projeto que nasceu no Rio Grande do Sul e já circulou pelo mundo, o Beatles em Concerto — com versões instrumentais do Fab Four — está completando 30 anos. Para celebrar o aniversário, o trio formado por Ayres Potthoff (na flauta), Daniel Wolff (violão) e Rodrigo Alquati (cello) prepara uma turnê comemorativa pelo Brasil.