Criada durante a pandemia, uma ação voluntária tocada por alunos e professores do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se tornou um exemplo de como é possível canalizar boas ações e fazer a diferença. Desde 2020, o projeto Reconecta UFRGS recebe doações de computadores usados, conserta as máquinas e destina os aparelhos a estudantes sem recursos financeiros.