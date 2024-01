Até a próxima sexta-feira (26), Pelotas, no sul do Estado, recebe um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina. É como se a Capital do Doce se transformasse, de repente, na Cidade dos Sons: do violino, do trombone, da harpa, do acordeão, da voz, da percussão. Por todos lados, em todos os cantos.