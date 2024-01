Que saudade do tempo em que a gente pisava na areia, abria a cadeira e o guarda-sol e passava o dia ali, curtindo o som... do mar! Que saudade de ouvir apenas o chuá-chuá das ondas, entrecortado aqui e ali pela brincadeira das crianças, pela buzina do vendedor de picolés ou pelo tec-tec do frescobol. Há alguns anos, ninguém era obrigado a escutar a música alheia.