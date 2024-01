Desde o início do ano, você acompanha aqui na coluna a polêmica do verão: antigos veranistas da praia de Remanso, em Xangri-lá, deram início a uma "queda-de-braço" com condomínios da região. Motivo: estavam incomodados com a instalação de gazebos por parte dos residenciais, mesmo sem nenhum condômino por perto.