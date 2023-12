O documentário Além da Liberdade foi lançado no final de novembro pelo streaming gaúcho Lumine, fundado em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. O filme pode ser conferido na íntegra no canal do YouTube da plataforma, com acesso gratuito, e busca levar o telespectador a um passeio pela vida de Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco perseguido pelo nazismo e fundador da Logoterapia — uma escola psicoterápica.