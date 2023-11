A febre do crossfit - que envolve treinos de força e condicionamento físico - promete atrair adeptos da atividade ao Trecho 3 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, de 10 a 12 de novembro. Em sua segunda edição, o Festival Na Orla - Sunset Games terá até campeonato com atletas da modalidade, além de uma série de esportes adaptados.