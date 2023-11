Em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vai apresentar o Mapa Rodoviário Interativo do Estado com uma novidade: pela primeira vez, as comunidades quilombolas gaúchas vão aparecer na cartografia. São mais de cem localidades, onde vivem 17,5 mil pessoas, segundo o IBGE.