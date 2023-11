O Rio Grande do Sul está se transformando em um polo de ópera no Brasil, retomando uma antiga tradição. Mais do que isso: nossa Capital tornou-se uma "fábrica" de cantores e cantoras líricas, atraindo interessados de todo o país e um público fiel e caloroso. Quem tiver o privilégio de assistir ao espetáculo "Carmen", no Theatro São Pedro, neste fim de semana, testemunhará o que digo na prática. Não é exagero.