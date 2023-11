Uma das óperas mais populares de todos os tempos, "Carmen", de Georges Bizet, será levada ao palco do Theatro São Pedro neste sábado (25) e domingo (26), em uma produção especialíssima: com dois elencos e duas estrelas da nova geração do canto lírico gaúcho, as mezzo-sopranos Carol Braga e Camila Umpiérrez.