Em que tipo de lugar queremos viver? Até quando vamos aceitar longos deslocamentos no trânsito e centros urbanos que crescem a fórceps, mal planejados e hostis à vida em comunidade? Perguntas do tipo levaram o urbanista Carlos Moreno, colombiano radicado em Paris, a cunhar um novo conceito: as cidades de 15 minutos, que já inspiram experimentos ao redor do mundo.