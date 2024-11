Idealizadores buscam protagonista pela reconstrução do estádio Olímpico

Conhecida há dois meses pela maior parte dos gremistas, mas planejada há mais de um ano, a proposta que pretende manter parte do estádio Olímpico de pé quer encontrar um protagonista. Os idealizadores do projeto buscam essa pessoa, física ou jurídica, que conduziria uma solução ampla para o impasse que toma conta do velho casarão e da nova moradia do Tricolor: a Arena.