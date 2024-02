Há um mês, o governo do Estado já trabalha na elaboração do edital de um novo bloco de rodovias que será repassado para a iniciativa privada. Ele envolve 414 quilômetros dispostos entre a RS-128, a RS-129, a RS-130 e a RS-453, localizadas no Vale do Taquari; e a RS-135, a RS-324 e a BR-470, no norte do Estado.