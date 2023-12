Quem passa pela Avenida Ipiranga, no sentido Centro-bairro, percebeu recentemente marcações no asfalto identificando que a faixa da direita será destinada para ônibus em um novo trecho. Placas instaladas nos postes já informam, há mais tempo, que, das 6h às 9h e das 16h às 20h de segunda a sexta-feira, circular por esse espaço é de exclusividade do transporte público.