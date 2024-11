Porto Alegre sedia encontro nacional sobre medidas contra lavagem de dinheiro

A preocupação com o crescimento de crimes financeiros no Brasil traz esta semana a Porto Alegre três das principais entidades do país que tratam do assunto. Representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), da Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) e da Rede-Lab (Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro) realizarão, nesta quarta-feira (6), um encontro com integrantes do sistema financeiro para tratar dos últimos avanços no setor.