Desencadeada na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Escobar cumpriu 48 mandados de busca e apreensão e nove de prisão em oito cidades dos vales do Sinos e Paranhana. A investida, que reuniu 250 agentes, teve como foco o combate ao esquema de lavagem de dinheiro promovido por uma organização criminosa ligada a uma facção sediada no Vale do Sinos. Pelo menos três pessoas foram presas.