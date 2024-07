O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acaba de confirmar a anulação das nomeações relacionadas a um concurso para servidores da prefeitura de Capão Bonito do Sul, região nordeste do Estado. É a culminância de um longo processo judicial que revelou fraudes no certame. Quatro servidores aprovados naquele concurso foram afastados na última sexta-feira (28).