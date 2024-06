Polícias encontram esconderijo de criminosos que assaltaram aeroporto de Caxias do Sul

A força-tarefa montada para esclarecer o roubo de R$ 30 milhões ocorrido no último dia 19, no aeroporto de Caxias do Sul, encontrou nesta quinta-feira (27) um dos esconderijos dos autores do crime. É um sítio em Riozinho, município do Vale do Paranhana. A localização foi rastreada pela Brigada Militar e Polícia Federal, após movimentos da quadrilha terem sido detectados por populares da região.