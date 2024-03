Quais as receitas do sucesso de quem conseguiu reduzir indicadores de criminalidade? Dois painéis que abordam essa temática reuniram atenta plateia no Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências (Connex), encontro internacional que começou quarta-feira (13) e termina nesta sexta-feira (15) em Pelotas, no sul do Estado.