Como evitar que agentes da lei atentem contra a própria vida? Esse foi o tema de um dos painéis do Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências (Connex), encontro internacional que acontece em Pelotas, no sul do Estado, até sexta-feira (15). Três mulheres especializadas no tema debateram sinais de alerta sobre o estado psicólogico dos policiais e precauções que podem ser tomadas pela cúpula das áreas da segurança.