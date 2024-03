A primeira metade da década de 1990 avançava na Colômbia sob um banho de sangue. Dois cartéis do tráfico, de Medellín e Cali, disputavam a primazia de abastecer com cocaína os ricos mercados europeu e norte-americano. Na tentativa de evitar sua prisão, os narcos mandavam recados explícitos aos políticos, policiais e juízes: "Plata o plomo?" (dinheiro ou chumbo?), diziam as cartas deixadas na porta das casas, com um dólar ou um projétil.