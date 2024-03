Pelotas, no Sul do Estado, sedia entre quarta (13) e sexta-feira (15) um evento internacional centrado em táticas de prevenção ao crime. É a primeira edição do Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências (Connex) e tudo está projetado para que não seja a última. Serão 30 palestrantes e mais de mil participantes nesse ciclo de debates sobre experiências internacionais, nacionais e locais na redução de delitos.