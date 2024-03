A Colômbia tem uma taxa de 26 homicídios por 100 mil habitantes. Muito, se comparado a países do primeiro mundo, como os EUA, com 6,9 mortes por 100 mil moradores. Pouquíssimo, se os colombianos olharem no espelho retrovisor seu tenebroso passado: 80 assassinatos por 100 mil habitantes durante a guerra dos cartéis nos anos 1990. Como a violência nesse país vizinho do Brasil (e tão semelhante) foi reduzida em quase um terço? Esse é um dos temas que galvaniza os debates na primeira edição do Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências (Connex), que começou nesta quarta-feira (13) e vai até sexta-feira (15), em Pelotas.