Foi em 22 de fevereiro de 2023 que o Brasil teve noção de que nem tudo são flores (e uvas) na serra gaúcha. Naquela noite, 207 safristas que trabalhavam em parreirais em Bento Gonçalves foram resgatados de uma pensão, onde eram mantidos em condições apontadas por fiscais como insalubres. A denúncia foi feita por três deles que fugiram do local e foram em busca de policiais rodoviários federais, que retornaram ao local acompanhados de uma força-tarefa composta por policiais e fiscais do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho (MPT).