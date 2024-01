A cidade de Pelotas será sede, de 13 a 15 de março, de um grande debate sobre experiências internacionais, nacionais e locais em segurança pública. O encontro, realizado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e organização da prefeitura pelotense e governo do Estado, será organizado pela mandatária de Pelotas, Paula Mascarenhas, que criou em 2017 o Pacto pela Paz e conseguiu, em média, redução de 70% nos crimes mais importantes — homicídios, roubos de carro, latrocínios. Até por isso a decisão foi realizar lá, no coração da zona sul do Estado, esta primeira edição do Conexão de Experiências em Segurança Pública e Prevenção às Violências (Connex).