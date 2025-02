O que a abertura oficial da colheita do arroz quer mostrar aos agricultores neste ano

A 35ª edição se estende até quarta-feira (20), em Capão do Leão, no sul do Estado.

Mais do que celebrar a largada simbólica da safra, a Abertura Oficial da Colheita de Arroz deste ano quer apresentar aos agricultores os desafios e as potencialidades que o bioma Pampa tem para a produção sustentável de alimentos. Com o tema “Produção de Alimentos no Pampa Gaúcho: Uma visão de futuro” permeando toda a programação, a 35ª edição começa nesta terça-feira (18), em Capão do Leão, no sul do Estado, e se estende até quarta-feira (20).