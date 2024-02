Além de arroz, soja e milho, uma nova "área experimental" brotará na 34ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, que ocorre de 21 a 23 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão. As inovações deste ano foram apresentadas pelos organizadores do evento nesta quarta-feira (7). Uma arena digital, com espaço aos que se dedicam a levar ferramentas tecnológicas e soluções ao produtor, entra para o roteiro da programação de três dias. Nesse que é considerado um projeto-piloto, cinco empresas estarão presentes.