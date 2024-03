Os números apresentados na Assembleia Geral da Languiru referentes ao ano de 2023 dão uma dimensão do desafio financeiro a ser enfrentando no caminho da recuperação. A cooperativa, com sede em Teutônia, no Vale do Taquari, fechou o ano passado com perdas, como são nomeados os prejuízos no segmento, de R$ 469 milhões. Na reunião com os associados também foi feita uma retificação sobre os dados de 2022. Auditoria que está em curso apontou que o resultado negativo foi R$ 122 milhões superior, chegando a R$ 245 milhões naquele ano.