Para a Languiru, a habilitação do frigorífico de aves para exportação para a China é mais do que uma porta de mercado que se abre. A inclusão da unidade, localizada no município de Westfália, no Vale do Taquari, na relação das 38 unidades que passam a estar aptas a realizar embarques ao país asiático, traz uma nova chance de recuperação. Com sede em Teutônia e 5,38 mil associados, a cooperativa está desde julho do ano passado em liquidação extrajudicial — o mecanismo que se assemelha à recuperação judicial das empresas. O tamanho exato da dívida está sendo mensurado e deve ser apresentado até maio.