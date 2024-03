Os R$ 7,92 bilhões em propostas encaminhadas na Expodireto Cotrijal foram puxados, como de praxe, pela indústria de máquinas agrícolas. O crescimento veio apesar do contexto vivido pelo segmento, de redução nas vendas. Para entender um pouco o comportamento dos negócios alinhavados na feira realizada em Não-Me-Toque, a coluna conversou com o presidente do Simers, Claudio Bier. Ele lembrou que o Rio Grande do Sul vive um momento diferente, após dois anos seguidos de estiagem. E que isso influenciou no ânimo do produtor. Apesar de os preços das commodities terem reduzido, neste ano, o agricultor gaúcho "vai ter produto".