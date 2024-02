Após dois episódios recentes com alto número de demissões, será suspensa por dois meses a produção de máquinas agrícolas na fábrica da John Deere em Horizontina, no noroeste gaúcho. Ainda segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região, Jorge Luís Ramos, está sendo negociado um lay off, para suspensão também do contrato de trabalhadores durante o período.