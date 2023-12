Com a primeira colheitadeira produzida no Brasil no acervo, está ficando pronto o Memorial da Evolução Agrícola (MEA), um investimento de R$ 73 milhões em Horizontina, no noroeste gaúcho. O complexo ocupa 64 mil metros quadrados e se propõe a ser um centro de cultura, educação, meio ambiente e lazer dedicado à agricultura nacional, com visitação gratuita. A inauguração está marcada para o dia 15, mas algumas imagens já foram disponibilizadas à coluna. A expectativa é de que o memorial receba mais de 30 mil visitantes em 2024, ajudando a região a ser polo turístico.