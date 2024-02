A vigilância direcionada na região de Rio Pardo onde se confirmou novo foco de influenza aviária no Estado foi finalizada ontem. No total, 747 propriedades foram visitadas por sete equipes da Secretaria da Agricultura, com 18 servidores atuando diretamente na contenção. No período, 1.145 aves foram observadas nos estabelecimentos e 1.578 pessoas atingidas pelas ações. Três amostras foram coletadas para investigação e deram negativo.