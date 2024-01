Parcerias com a iniciativa privada e a criação de um Plano Nacional de Gestão de Risco Agropecuário são ações apontadas pelo Ministério da Agricultura para dar conta das demandas por seguro rural no país. As alternativas surgem diante da escassez de recursos públicos para a subvenção. O orçamento destinado a essa ferramenta sofreu uma redução nos últimos três anos, com impacto também sobre a área com cobertura, como abordou a coluna quando da divulgação dos números de 2023. Para 2024, estão previstos R$ 964,5 milhões, sem blindagem contra eventual necessidade de contingenciamento — a proposta existente para isso foi vetada pelo presidente da República. As projeções do setor indicam que seriam necessários pelos menos R$ 2 bilhões para essa finalizadade.