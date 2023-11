O primeiro passo para que a JBS assuma a operação do frigorífico de suínos da Languiru será dado nesta terça-feira (21), por meio da assinatura de um protocolo de intenções junto ao governo do Estado, como publicado pela coluna. A proposta da gigante do segmento de proteína animal inclui o pagamento de R$ 80 milhões pela planta, localizada no município de Poço das Antas, no Vale do Taquari. Além disso, aplicaria R$ 120 milhões ao longo de cinco anos para a restruturação da unidade.