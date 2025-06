Quais serão os ingredientes do leite do futuro? Professor de universidade na Dinamarca responde

Não será à base de proteínas vegetais, nem cultivado em laboratório. O leite do futuro já existe, e está sendo produzido dentro da pecuária, seja ela bovina, ovina ou caprina. É o que entende Luiz Gustavo Ribeiro, professor na universidade de Copenhagen, na Dinamarca, que participou do segundo dia da 3ª Jornada Técnica da Rede Ténica de Cooperativas (RTC), que encerrou na última sexta-feira (30), em Gramado, na Serra. Esse, aliás, fez parte do tema central da série de palestras e seminários deste ano: o futuro do agronegócio.