A safra da bergamota no Vale do Caí que é cobiçada pela indústria de cosméticos da Europa

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Da colheita de citros , o Estado aproveita muito mais do que a fruta e o suco. É da "bergamotinha verde", variedade colhita imatura, do tamanho de uma bolinha de pingue-pongue, que vem o óleo essencial cobiçado pela indústria de cosméticos da Europa. Coordenador da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria Estadual da Agricultura, Paulo Lipp estima safra de 30 mil da fruta na atual safra :

— É um nicho interessante. E é fruto do raleio, que é a retirada do excesso de frutas para que as outras cresçam. Além de virar produto, ainda ajuda a custear o próprio processo — avalia Lipp.