Um novo hub de inovação no agro no berço nacional da soja

Berço nacional da soja, Santa Rosa abre espaço para se colocar no mapa da inovação do agro. No próximo dia 13, o Semear Agro Hub abre suas portas oficialmente, dando forma a um projeto que vem sendo cultivado por meio de uma cooperação entre prefeitura e Celeiro Agro Hub, do Tecnopuc. A combinação de produção de grãos com um polo metalmecânico especializado no setor, indústrias de proteína animal, de biodiesel, cooperativas e instituições de ensino fez da região um terreno fértil para receber esse novo ambiente focado na busca por soluções.

— Agregaremos tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas e outros segmentos de engenharia que estarão à disposição das empresas locais no desenvolvimento de projetos de futuro. Trabalharemos juntos com universidades locais em prol do desenvolvimento da região, no intuito de torná-la uma das referências latino-americanas no desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio de todo o continente — explica Luis Villwock, coordenador do Celeiro AgFood Hub e coordenador do projeto.

Diretor do Semear, Cléber Graef diz que a primeira missão, que já vem sendo executada, é a de fazer a aproximação com os atores locais, "para ter uma construção coletiva do que são as demandas de inovação, tecnologia do agro e, posteriormente, fazer a conexão com os demais atores".

— Buscar novos mercados, produtos, com base tecnológica, inovação para essas empresas — completa Graef sobre os desafios.

Villwock reforça que o trabalho conjunto será "em prol do desenvolvimento daquela região no intuito de torná-la uma das referências latino-americanas no desenvolvimento de tecnologia para o agronegócio".

