Um dos ativos da Cooperativa Languiru, que está em liquidação extrajudicial, vem despertando interesse múltiplo. É o frigorífico de suínos localizado em Poço das Antas, no Vale do Taquari. A JBS deve firmar na terça-feira (21) um protocolo de intenções com o governo do Estado. Mas a Cooperativa dos Suinocultores dos Vales (Coosuval), formada por cooperativados descontinuados da unidade, também quer ter a chance — e a preferência — de assumir a operação. Uma ação foi protocolada na Justiça para que tenham essa prioridade na aquisição da planta.