Ainda que pontuais e localizados, os efeitos do abre e fecha de frigoríficos de bovinos da JBS no Mato Grosso do Sul trazem preocupação a um mercado já combalido pela baixa nos preços e no consumo. Após a paralisação das atividades em sete plantas, na última quarta-feira, os negócios no Estado do Centro-Oeste travaram.

A empresa promete retormar os trabalhos nas unidades nesta segunda-feira. A decisão foi tomada no fim de semana após reunião com o governo de Mato Grosso do Sul, representantes do Ministério Público e da Assembleia Legislativa _ que pediu à Justiça o bloqueio de R$ 730 milhões da empresa por suspeita de irregularidades na área tributária. Preocupado com a instabilidade da empresa, que concentra 60% dos abates do Estado, o governo sul-mato-grossense está pedindo redução de alíquota do ICMS para a venda de gado vivo para outros Estados.

_ A partir dessa parada, duas coisas aconteceram: outras indústrias aproveitaram para parar de fazer negócios. E as que ficaram no mercado, estão com mais oferta e, naturalmente, tentaram comprar por preços menores _ explica Alex Lopes, analista da Scot Consultoria.

O cenário se reproduziu também em praças vizinhas, como São Paulo, afirma o especialista, mas não deve afetar negócios no Rio Grande do Sul. Presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul (Sicadergs), Ronei Lauxen também não acredita em impactos no mercado gaúcho. Mas reconhece que a situação traz sensação de insegurança e de incerteza para o produtor _ afinal, trata-se da maior processadora de proteína animal do mundo.

_ Uma empresa com esse tamanho, essa representatividade, naturalmente gera um problema para quem fornece. Por um tempo, haverá reflexos de perspectivas, de confiança do setor _ complementa Fernando Velloso, da Assessoria Agropecuária FF Velloso & Dimas Rocha.