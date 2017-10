No início do ciclo, a safra projetada para o Estado era de regular para boa. Agora, está de regular para ruim, diz Claudio Dóro, assistente técnico regional da Emater de Passo Fundo. Ontem, o percentual colhido no Estado somava 2% da área total.

O ciclo todo foi ruim neste ano. Começou com excesso de chuva, depois teve período de pouca umidade e, agora, no final, as precipitações intensas voltaram – houve ainda granizo e vendavais.

A preocupação do produtor com as contas fica ainda maior porque, em três dos últimos quatro anos, houve problemas na cultura em razão do mau tempo. E, no ano passado, quando a colheita foi boa, o mercado foi ruim. Diante das novas perdas, o trabalho de convencer o agricultor a apostar no cereal no próximo ano deverá ser uma missão quase impossível.