Rede gaúcha abrirá loja de conveniência no centro financeiro do Brasil

Braço do grupo Farroupilha, mais conhecido pelos postos de combustíveis, a gaúcha Alegrow abrirá uma loja de conveniência na Faria Lima, avenida de São Paulo famosa por ser o centro financeiro do país. O projeto incluiu a revitalização da pequena Praça Luís Carlos Paraná, onde será instalada a estrutura, com R$ 50 mil.

A unidade de 36 metros quadrados custará R$ 400 mil, feita em construção modular em parceria com a empresa MOPO. Até então, era usado contêiner naval reciclado. A mudança ocorreu para a construção ficar mais rápida.

A Alegrow está com 12 lojas. A ideia é fechar o ano com 20, com mais dois pontos em São Paulo e, possivelmente, entrada em Santa Catarina e Brasília.

A chegada da marca a São Paulo ocorreu ainda em 2023, quando foi aberta uma loja no viaduto Antártica, no bairro Barra Funda, próximo ao estádio Allianz Parque. Na época, a ideia do CEO Eduardo Costa era já fechar o ano com quatro unidades na capital paulista, plano que acabou adiado.

