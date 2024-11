Após espalhar lojas de conveniência, o grupo Farroupilha, dono de postos de combustíveis, investirá R$ 7 milhões em 20 pontos de lavagem de carros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Alegrow Wash estreia com uma unidade na Avenida Edgar Pires de Castro, na zona sul de Porto Alegre, ainda em novembro. A estrutura de 35 metros quadrados recebeu investimento de R$ 350 mil.