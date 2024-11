Após inaugurar uma loja de chocolates em Pelotas, no sul do Estado, a Kopenhagen prepara quatro novas operações para Porto Alegre. A marca faz parte do Grupo CRM, comprado no ano passado pela Nestlé por mais de R$ 4 bilhões. Ela foi criada no Brasil em 1928, por um casal de imigrantes da Letônia. Agora, a ideia é ampliar o número de unidades — e o Rio Grande do Sul faz parte desta expansão.